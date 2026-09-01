Росія шість разів вдарила по одному підприємству в Новгороді-Сіверському

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Новгород-Сіверської міської ради Олександра Селіверстова .

За словами Селіверстова, удари зафіксували в проміжку з 23:45 до 23:55 - щонайменше шість безпілотників влучили по одному з місцевих підприємств.

Тип дронів, якими атакували об'єкт, наразі встановлюють.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Ще 25 серпня Росія масовано атакувала Чернігів безпілотниками - лише за кілька хвилин у місті пролунали 10 вибухів, щонайменше двоє людей постраждали. Днем раніше, 24 серпня, окупанти вже вдарили дроном по багатоповерхівці в центрі міста - тоді, за даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, постраждали 20 людей, серед них двоє дітей.