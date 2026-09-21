Розширення заводу "Алабуга-Волокно" в Татарстані дозволить Москві виробляти додаткові 500 тонн вуглецевого волокна військового класу щороку до 2029-го - цей матеріал критично важливий для корпусу дрона.

За оцінкою експертів, це означатиме додаткові 28 тисяч озброєних дронів щороку - зростання на 78% порівняно з нинішнім рівнем. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч "Гераней" на рік.

Завод та його материнська компанія UMATEX перебувають під санкціями США, Британії та інших західних країн. Раніше цього року підприємство вже отримувало замасковану партію хімікатів для вуглецевого волокна з Китаю.

Плани розширення отримав Український центр безпеки та співпраці (USCC) - їхню автентичність підтвердили профільний комітет Палати представників США та український уряд. Супутникові знімки за травень-липень показують, що територія поруч із заводом уже розчищається під будівництво.

Москва прагне зменшити залежність від імпорту з Китаю й нарощує власне виробництво - у межах національного проєкту країна планує випускати близько 130 тисяч дронів до 2030 року й до 350 тисяч - до 2035-го.