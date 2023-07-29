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Росія розширює мережу інформаторів в окупованій частині Херсонської області, - ЦНС

Фото: Росія розширює мережу інформаторів в окупованій частині Херсонської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація в тимчасово окупованій частині Херсонської області намагається залучити більшу кількість колаборантів та лояльних до ворога мешканців для виявлення громадян з проукраїнською позицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Також ворог планує вишукувати не лише цивільних, які мають проукраїнську позицію, але й тих, хто надає допомогу нашим воїнам.

"Зокрема, запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та в подальшому використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", - додає пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної частини Херсонській області, ворог активно обстрілює її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

За словами голова Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, лише за минулу добу, 28 липня, російські окупанти здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА.

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