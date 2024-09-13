Росія розробляє дрон-камікадзе з китайським двигуном, - Reuters

За даними джерел Reuters, виготовленням нових дронів займається компанія ІЕМЗ "Купол", яке є дочірнім підприємством російського виробника озброєнь "Алмаз-Антей". Повідомляється, що в період з липня 2023 року по липень 2024 року було виготовило понад 2500 "Гарпій".

Джерела агентства заявляють, що Росія вже застосовувала "Гарпію" проти військових і цивільних об'єктів в Україні. Джерела зокрема надали виданню фото нібито нового дрона, однак у Reuters не знайшли інформацію, яка підтверджує справжність фото.

Фото: ймовірно новий дрон РФ (Reuters)

Як заявив старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт, якщо виробництво "Гарпії" дійсно підтвердиться, то це дозволить Росії зменшити залежність від іранських розробок безпілотників дальнього радіуса дії.

"Якщо це відбувається, це може означати, що Росія тепер може більше покладатися на внутрішні розробки, а також, очевидно, на Китай, оскільки обидві сторони у цій війні залежать від багатьох китайських компонентів для виробництва безпілотників", - вважає він.

Що відомо про "Гарпію"

Як пише Reuters, новий дрони "дуже схожий на Shahed", але має кілька відмінних рис.

Зокрема, мова про унікальний плавник на болтах і двигуни Limbach L-550 E. Даний двигун спочатку був розроблений і виготовлений німецькою компанією, але тепер виробляється в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach.

Злітна вага "Гарпії" становить менше 300 кілограмів, а максимальна дальність польоту - 1500 кілометрів. Про це вказано у виробничому контракті між компанією "Купол" і Міністерством оборони Росії. Ці параметри відповідають іранським безпілотникам Shahed-136, які Москва активно використовувала в Україні.

Компанія з виробництва двигунів не відповіла на запит агентства щодо використання їх запчастин.

Використання китайських запчастин

Згідно з аналізом Reuters, нові дрони ймовірно виробляються на колишньому цементному заводі, який розташований в Іжевську, на заході Росії. Саме цей завод у 2020 році придбала компанія "Купол". Прототип "Гарпії" ймовірно був запущений у першій половині 2023 року, а вже у другій половині 2023 року виробництво сягнуло кількох сотень. У 2024 році виробництво подвоїлося і склало близько 2 000 одиниць.

Корпоративні документи, датовані другим кварталом 2023 року, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про те, що деталі до дрона були закуплені у китайських компаній. Зокрема, мова про 800 китайських двигунів, які були доставлені на новий завод.

У третьому кварталі цього року "Вектор" та "Купол" замовили у китайських компаній Juhang Aviation Technology та Redlepus Vector Industries 100 осей, карбюраторів та інших деталей двигунів Limbach.

Варто зауважити, що Juhang - потрапила під британські санкції в лютому і американські санкції в травні за надання Росії обладнання для безпілотників.

З квітня 2022 року по грудень 2023 року "Вектор" імпортував товарів на суму 36,3 мільйона доларів від китайської Juhang Aviation Technology та на 6,2 мільйона доларів від Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd. Згідно з митними документами, товари включали авіаційні двигуни, транзистори, електронні модулі, роз'єми, штепсельні вилки та розетки, запасні частини та компоненти, більшість з яких були марковані як "для загальногромадянського призначення", "для загальнопромислового призначення", "для загальногромадянського використання"