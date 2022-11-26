Росія розповсюдила фейкове відео з українцями на ЧС у Катарі

На відео стверджується, що чоловіки розповсюджували нацистську символіку та намалювали на плакаті з талісманом ЧС гітлерівські вуса. Крім того, вони нібито розмалювали ще десять плакатів неподалік стадіону "Ель-Байт" у Досі та були взяті під варту.

За своїм стилем та оформленням ролик, на перший погляд, дуже схожий на відео, що публікуються в соцмережах "Аль-Джазіри", але на сайтах телеканалу його знайти не вдалося. Крім того, пише dpa, не було й повідомлень інших ЗМІ про інцидент з українцями. Сам телеканал у Досі підтвердив, що йдеться про фейк і "Аль-Джазіра" не має до відео жодного відношення. При цьому лише у Telegram російського пропагандиста Володимира Соловйова у сфальшованого ролика вже близько 400 тисяч переглядів.

DW вдалося з'ясувати, що нібито затриманих українців у ролику не показано, в нього лише вмонтовано архівну фотографію з українськими вболівальниками.

Як з'ясувалося, продемонстроване фото вже публікувалося одним з українських порталів новин на початку лютого в матеріалі про чемпіонат Європи з мініфутболу. Автори ролика також не повідомляють, як українці опинилися на ЧС у Катарі з огляду на заборону на виїзд чоловіків за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення, а також той факт, що збірна України не братиме у фінальному етапі першості.

Частину кадрів фейкового ролика також взяли з опублікованого британською газетою The Sun тригодинного відео прибуття вболівальників на стадіон у Досі перед першим матчем ЧС. Водночас інших фотографій зіпсованих плакатів із талісманом ЧС у Катарі, до якого намальовані гітлерівські вуса, в інтернеті знайти не вдалося. Якби на світовій першості справді було таким чином зіпсовано понад десять плакатів, як це стверджується у відео, у Мережі були б інші фотографії цього інциденту, впевнені журналісти dpa.

Крім того, команда видання звертає увагу на неправильне написання головного стадіону ЧС англійською – "El Beit" замість "Al Bayt". У показаній сцені передбачуваного арешту українців також наголошується на невідповідності одягу поліцейській формі правоохоронців, які працюють на чемпіонаті світу відповідно до інформації МВС Катару. Значок на рукаві одного з поліціянтів насправді є військовою відзнакою, з'ясувала DW за базами даних зображень.

Фейкове відео, замасковане під продукцію відомого міжнародного телеканалу, не є поодиноким випадком. Сфальшовані повідомлення ЗМІ на тлі війни РФ проти України регулярно з'являються в соцмережах. Російська пропаганда намагається представити українців та владу України як "нацистів".

Раніше російські пропагандисти створили фейк про нібито контрабанду української зброї до Фінляндії. Воно, за їхніми словами, потрапило до рук байкерської банди.

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