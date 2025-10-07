Росія розпочала першу фазу підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW

Росія висуває звинувачення на адресу Заходу

Аналітики наводять заяву Служби зовнішньої розвідки Росії, де заявили, що Велика Британія нібито планує напад групи проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.

За версією російських розвідників, диверсанти стверджуватимуть, що діяли за наказом Москви, а Велика Британія планує оснастити групу підводним обладнанням китайського виробництва, щоби звинуватити Китай у підтримці агресії Росії проти України.

В ISW наголосили, що ця заява повторює аналогічні твердження про незаконні дії, спрямовані проти європейських держав, таких як Польща, Молдова та Сербія, й останніми тижнями все частіше з’являються такі заяви, які становлять нову узгоджену модель діяльності.

Фаза 0” та зростання активності Росії

"Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, в якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни між НАТО і Росією", - йдеться у звіті.

Далі аналітики нагадують, що з осені 2025 року помітно зросла активність російських атак, зокрема порушення повітряного простору країн НАТО безпілотниками.

Проте на цей час ISW не робить висновків, чи ухвалив Кремль рішення про початок можливої війни вищого рівня та в які терміни це може статися.

Мета фальшивих прапорів і довгострокові плани Кремля

Аналітики зазначають, що Росія реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту з НАТО, зокрема реструктуризацію військових округів на західному кордоні та розбудову військових баз на кордоні з Фінляндією.

Водночас ISW не фіксує ознак того, що Москва активно готується до негайного зіткнення з НАТО на поточний момент.

У звіті наголошується, що через заяви про “фальшиві прапори” Москва прагне посіяти страх серед європейців, підірвати єдність НАТО та зменшити підтримку України.

Усередині Росії ж подібні заяви покликані створити образ “загрозливого Заходу” і підготувати громадську думку до можливої ескалації протистояння із Заходом.