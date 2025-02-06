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Росія розпочала навчання з прихованого запуску балістичних ядерних ракет

РакетФото: Росія проводить навчання із запуску ядерних ракет "Ярс" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія проводить навчання з прихованого запуску міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс" у Поволжі. Це не перші навчання такого роду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міноборони РФ у Telegram.

Військове відомство опублікувало відео, на якому зафіксовано рух ракетних установок "Ярс" засніженим лісом.

"Під час маневрених дій підрозділи відпрацьовують завдання з розосередження в лісовому масиві з метою підвищення скритності агрегатів ПГРК "Ярс"", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві заявили, що ракети змінювали бойові позиції на "маршрутах бойового патрулювання" під камуфляжем, переміщаючись по місцевості на відстань до 100 км.

У повідомленні йдеться, що війська відпрацьовували оборону від диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

"Ярс" - це ядерна ракета, яку можна перевозити на вантажівках або розміщувати в шахтах. Росія провела аналогічні маневри торік як ядерну загрозу Заходу в період загострення конфронтації через війну проти України

"Ярс" (РС-24) - це російський стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) твердопаливного типу. Прийнятий на озброєння 2010 року. Дальність польоту: до 12 000 км. Боєголовка: головна частина, що розділяється, з кількома ядерними боєзарядами.

У листопаді 2023 року РФ провела невдалі випробування ракет "Ярс" і "Булава", які є носіями ядерної зброї.

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