Росія розкрила склад делегації, яку відправить у Стамбул 2 червня

Переговори Росії та України

Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.

Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.

Вчора Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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