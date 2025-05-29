Росія розкрила склад делегації, яку відправить у Стамбул 2 червня

Російська Федерація не буде змінювати склад своєї делегації під час другого раунду перемовин з Україою у Стамбулі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Та сама російська делегація", - сказала Захарова відповідаючи на відповідне запитання.
Нагадаємо, 26 травня, на перемовинах у Стамбулі російську делегацію очолював помічник російського диктатора Володимира Путіна - Володимир Мединський.
До неї також увійшли заступник голови МЗС Михайло Галузін, начальник Головного розвідувального управління Генштабу російських Збройних сил Ігор Костюков і заступник міністра оборони Олександр Фомін.
Нагадаємо, 16 травня на території Туреччини відбулася перша за кілька років зустріч делегацій України та Росії. На зустрічі сторони обговорювали можливі шляхи припинення війни. Цього ж дня до Туреччини прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Росії Володимиром Путіним, однак той проігнорував заклик до особистої зустрічі.
Українську делегацію очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а російську - помічник Путіна Володимир Мединський.
Вчора Росія запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.
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