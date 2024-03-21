Росія розгорнула підготовку до війни з НАТО: експерти ISW назвали ключові чинники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За словами президента Польщі Анджея Дуди, російський диктатор Володимир Путін активізує зусилля щодо переходу Росії до військової економіки з наміром мати можливість атакувати НАТО вже у 2026 чи 2027 році, посилаючись на неназвані німецькі дослідження.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив 9 лютого, що нові розвіддані вказують на те, що Росія може спробувати напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років, що є прискореним графіком порівняно з оцінкою НАТО у 2023 році.

Строки відновлення значної російської військової загрози значною мірою залежать від фінансових ресурсів, які Путін готовий спрямувати проти військових зусиль.

Спроби Путіна створити умови для стабілізації економіки та фінансів Росії, найімовірніше, є частиною фінансових та внутрішніх приготувань Росії до потенційного майбутнього великомасштабного конфлікту з НАТО, а не лише до затяжної війни в Україні.