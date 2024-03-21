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Россия развернула подготовку к войне с НАТО: эксперты ISW назвали ключевые факторы

Четверг 21 марта 2024 06:04
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Россия развернула подготовку к войне с НАТО: эксперты ISW назвали ключевые факторы Фото: Россия развернула подготовку к войне с НАТО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Эксперты ISW обнаружили факторы подготовки войны России с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По словам президента Польши Анджея Дуды, российский диктатор Владимир Путин активизирует усилия по переходу России к военной экономике с намерением иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году, ссылаясь на неназванные немецкие исследования.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, что является ускоренным графиком по сравнению с оценкой НАТО в 2023 году.

Сроки восстановления значительной российской обычной военной угрозы в значительной степени зависят от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить против военных усилий.

Попытки Путина создать условия для стабилизации экономики и финансов России, скорее всего, являются частью финансовых и внутренних приготовлений России к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине.

Ранее мы сообщали, что немецкие спецслужбы прогнозируют нападение России на НАТО с 2026 года

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