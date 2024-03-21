Россия развернула подготовку к войне с НАТО: эксперты ISW назвали ключевые факторы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По словам президента Польши Анджея Дуды, российский диктатор Владимир Путин активизирует усилия по переходу России к военной экономике с намерением иметь возможность атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году, ссылаясь на неназванные немецкие исследования.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 9 февраля, что новые разведданные указывают на то, что Россия может попытаться напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет, что является ускоренным графиком по сравнению с оценкой НАТО в 2023 году.

Сроки восстановления значительной российской обычной военной угрозы в значительной степени зависят от финансовых ресурсов, которые Путин готов направить против военных усилий.

Попытки Путина создать условия для стабилизации экономики и финансов России, скорее всего, являются частью финансовых и внутренних приготовлений России к потенциальному будущему крупномасштабному конфликту с НАТО, а не только к затяжной войне в Украине.