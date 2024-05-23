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Росія розгорнула масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців, - ЦНС

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

На російському Надволжі розгорнуто масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, табори являють собою швидкомонтажні модульні будиночки, швидше бараки, які вміщатимуть сотні “відвідувачів”.

Останнім часом на тимчасово окупованих територіях України спостерігається посилення росіянами фільтраційних заходів, повідомили у Центрі. Особливо жорсткі перевірки спостерігаються на півдні України.

Загалом, Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своїх спроб окупації України, нагадали у ЦНС. У таких таборах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі та намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням підконтрольного Кремлю "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну з Україною. Вони схвалили б рішення диктатора Володимира Путіна припинити її за умови, що захоплені території не повернуть.

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