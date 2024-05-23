Росія розгорнула масштабне будівництво фільтраційних таборів для українців, - ЦНС

Нагадаємо, згідно з останнім соцопитуванням підконтрольного Кремлю "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну з Україною. Вони схвалили б рішення диктатора Володимира Путіна припинити її за умови, що захоплені території не повернуть.

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