Россия развернула масштабное строительство фильтрационных лагерей для украинцев, - ЦНС

Напомним, согласно последнему соцопросу подконтрольного Кремлю "Левада-Центра", абсолютное большинство жителей России поддерживают войну с Украиной. Они одобрили бы решение диктатора Владимира Путина прекратить ее при условии, что захваченные территории не вернут.

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