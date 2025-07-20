Росія розганяє фейк про "бандерівський" плакат в Україні: у ЦПД відреагували

Із російських пропагандистських кіл знову поширюють старий фейк про нібито "мобілізаційний плакат" в Україні із символікою СС "Галичина" та згадкою про Степана Бандеру.

Йдеться про фото, яке активно обговорювали ще минулого року, однак жодного стосунку до офіційних структур чи мобілізаційних кампаній цей плакат не має.

Цей фейк є типовим елементом інформаційної війни, яку веде Росія для дискредитації України.

Через спекуляції на історичних темах і символах РФ намагається демонізувати українське суспільство, поширюючи хибні уявлення про його природу та мотиви.

Мета таких дезінформаційних вкидів - виправдати агресію Росії проти України, прикриваючись псевдоісторичними "аргументами".

Раніше аналогічні фейки неодноразово викривали, а українська влада закликає користуватися лише перевіреними джерелами інформації.