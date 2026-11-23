Поблизу фінського кордону Росія перебудовує військовий гарнізон. Супутникові знімки показали, які споруди там демонтували та що з'явиться натомість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Супутникові знімки, які проаналізували журналісти, свідчать, що протягом 2026 року на території гарнізону Каменка в Карельському перешийку знесли значну кількість будівель. Серед них - старі ангари, інші господарські споруди, дві їдальні та дві казарми. Після розчищення території там почали нове будівництво.

За інформацією Yle, на цьому місці облаштовують навчальний центр, призначений для бойової та стрілецької підготовки.

Гарнізон Каменка розташований приблизно за 60 кілометрів від фінського кордону. До переходу цієї території під контроль Росії населений пункт мав назву Каук'ярві та входив до муніципалітету Ууденкіркко.

У Каменці дислокується 69-та мотострілецька дивізія - одне з найбільших сухопутних угруповань російської армії, орієнтованих на фінський напрямок. Територію гарнізону також використовують як полігон і місце підготовки військовослужбовців до бойових дій.

За даними Yle, підрозділи цієї дивізії беруть участь у війні проти України, зокрема воюють на Харківському напрямку.

Як Росія посилює військову присутність біля Фінляндії

Рішення про посилення військової присутності на півночі Росія ухвалила у 2024 році. Тоді ж відновили Ленінградський військовий округ. Очікується, що чисельність російських військ поблизу Фінляндії зросте в кілька разів порівняно з попереднім періодом.

Масштаб змін у Каменці помітний і в порівнянні з тим, які сили там розміщували раніше. Наприкінці 1990-х років у гарнізоні перебувала бригада чисельністю близько 4400 військовослужбовців. Тепер там дислокується дивізія, яку планують збільшити до 11 тисяч військових. Водночас її формування ще не завершене.

Росія раніше пояснювала плани нарощування військових сил на північному напрямку вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

Будівництво нових об'єктів ведуть і в іншому гарнізоні - Кириловському, або Перк'ярві. Він розташований приблизно за вісім кілометрів на схід від Каменки. Минулого року там звели великий будівельний комплекс, а також кілька менших цехів.