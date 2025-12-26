Росія різко наростила експорт газу до Афганістану та Центральної Азії: що стоїть за цим стрибком

За даними джерел агентства Reuters, у період із січня по листопад Росія експортувала до Центральної Азії та Афганістану 1,016 млн тонн зрідженого нафтового газу, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Причиною такого зростання стало введення Європейським Союзом обмежень на імпорт російського ЗНГ у грудні 2024 року у відповідь на війну проти України.

Внаслідок цього Москва була змушена шукати альтернативні ринки збуту для пропану та бутану.

Трейдери зазначають, що частка постачань до Афганістану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану зросла до 36% загального експорту ЗНГ з Росії, тоді як у 2024 році вона становила лише 19%.

Найбільшим покупцем російського зрідженого нафтового газу в регіоні став Афганістан. За інформацією джерел, поставки до цієї країни, зокрема через спільне російсько-казахстанське підприємство "Казросгаз", за 11 місяців зросли у 1,5 раза - до 418 тисяч тонн.

ЗНГ використовується переважно як паливо для автомобілів, опалення житла та сировина для нафтохімічної промисловості, що робить його критично важливим ресурсом для країн регіону.

Енергоресурси РФ

Переорієнтація російського експорту енергоносіїв стала системною тенденцією після запровадження західних санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

ЄС послідовно скорочує залежність від російських енергоресурсів, змушуючи Москву шукати нові ринки в Азії та на Близькому Сході.

Важливу роль у зростанні постачань до Афганістану відіграє і геополітичний фактор. У липні Росія стала першою країною, яка офіційно визнала уряд Талібану, прийнявши вірчі грамоти нового афганського посла.

Крім того, збільшення російського експорту частково компенсувало скорочення постачань ЗНГ з Ірану, який перебуває під санкціями США.

Це дозволило Росії зміцнити свої позиції на регіональному ринку, водночас поглиблюючи економічну залежність окремих країн від російських енергоресурсів.