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Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю, - директор ЦРУ

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Середа 12 квітня 2023 12:19
Росія ризикує стати "економічною колонією" Китаю, - директор ЦРУ Фото: директор центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зростаюча залежність Росії від Китаю в міру ізоляції російського диктатора Володимира Путіна від Заходу означає, що Москва ризикує стати "економічною колонією" Пекіна.

Про це заявив директор центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, виступаючи на заході в Університеті Райсу в Техасі, Бернс сказав, що Москва стає "все більш і більш залежною від Китаю".

Він сказав, що "у деяких відносинах" Росія "ризикує з часом стати економічною колонією Китаю, яка залежить від експорту енергоресурсів і сировини".

Як повідомлялось, 20 березня у Росії з робочим візитом перебував глава КНР Сі Цзіньпін.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у Китаю та Росії немає такої мережі союзників і партнерів, як у США. Тому Москва та Пекін намагаються зміцнити стосунки.

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