Росія протягом тижнів повинна вирішити, чи готова вона до миру, - Рубіо

За словами Рубіо, голова Білого дому Дональд Трамп бажає завершити війну якомога раніше. Водночас це можливо реалізувати на допустимих для обох сторін умовах.

"І ми зараз у процесі знаходження цих умов, і ми скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну, потрібно проштовхувати нашу пропозицію", - додав він.

Держсекретар відзначив, що Вашингтон повинен знати рішення Москви. Україна ж, своєю чергою, продемонструвала готовність до припинення вогню й створення простору для переговорів, у зв'язку з чим Росія також зобов'язана вже незабаром ухвалити рішення про те, чи готова вона до миру.