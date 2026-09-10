Росія просить В'єтнам віддати літаки до лізингу: Москва шукає вихід з авіакризи

Росія намагається домовитися з В'єтнамом про оренду літаків разом із екіпажами та технічним обслуговуванням. Москва шукає такі можливості на тлі санкцій та проблем із обслуговуванням іноземного авіапарку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію ERR.

Росія запропонувала В'єтнаму укласти угоду про так званий "мокрій лізинг", який передбачає передачу повітряних суден разом з екіпажами та технічним обслуговуванням.

Про це в середу, 10 вересня, заявив міністр транспорту РФ Андрій Нікітін після переговорів російської та в'єтнамської делегацій у Москві.

"Ми направили відповідні пропозиції нашим колегам, вони їх розглядають", – заявив він.

Російська сторона також намагається укласти аналогічні домовленості з низкою інших держав. У тому числі країни Центральної Азії, Катар, Кувейт і Ефіопія.

При цьому поки невідомо про жодну угоду, в рамках якої літаки закордонної авіакомпанії були б передані російському перевізнику на умовах "мокрого лізингу".

Проблеми з авіапарком

Потреба додаткових літаків виникла у російських авіакомпаній після запровадження міжнародних санкцій. Вони втратили можливість купувати Boeing і Airbus, а також зіткнулися з обмеженнями на ремонт цих літаків та отримання запасних частин.

Іноземні повітряні судна становлять близько двох третин цивільного авіапарку Росії та перевозять приблизно 90% пасажирів.

При цьому через проблеми з запчастинами значна частина літаків найбільших перевізників виявилася поза експлуатацією.

За підрахунками газети "Комерсант", влітку не використовувалися 130 із 673 літаків 11 найбільших російських авіакомпаній, на які припадає понад 90% пасажирських перевезень.

Для порівняння, нормальним вважається одночасний простий до 10% флоту через планове технічне обслуговування.

Що змінилося

У квітні 2025 року диктатор Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніям орендувати літаки у іноземних компаній за схемою "мокрого лізингу". До цього такий формат було дозволено лише між російськими перевізниками та виключно для внутрішніх рейсів.

Окремі переговори Росії із зарубіжними країнами поки що не призвели до відомих угод. Так, Ефіопія влітку 2025 відхилила російську пропозицію, пославшись на відсутність повноважень зобов'язати Ethiopian Airlines орендувати літаки. Також існували побоювання через можливі вторинні санкції США.