Росія програє в енергетичній війні із Заходом: експерт назвав три причини

Економіст Фатіх Біроль, який очолював Міжнародне енергетичне агентство, назвав три головні чинники, за якими РФ не зможе перемогти в енергетичній війні із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

По-перше, за підрахунками Біроля, на початок війни 75% експортного російського газу та 55% експортної російської нафти отримували стани Європи. ЄС був найбільшим покупцем російських енергоресурсів, але тепер він назавжди пішов. Для того, щоб постачати газ та нафту азіатським країнам, Росії доведеться витратити десятки років на будівництво нових трубопроводів.

Крім того, Росія не зможе переорієнтувати постачання газу та нафти навіть морським шляхом. Так, танкер з енергоресурсами йде з Росії до Європи близько п'яти днів, а Азію — від 65 до 75 днів.

Третя причина полягає в тому, що російським енергетичним гігантам знадобиться багато новітніх технологій для розробки геологічно складних родовищ нафти та газу. Той факт, що більшість західних технологічних компаній пішли з російського ринку, ускладнить не тільки збільшення, а й навіть підтримання колишнього рівня видобутку.