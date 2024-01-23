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Росія продовжує заробляти мільйони на експорті металопродукції до ЄС

Фото: Росія продовжує заробляти мільйони на експорті металопродукції до ЄС (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз тільки у листопаді імпортував російської металопродукції на €93,21 млн. У порівнянні з листопадом 2022-го ЄС зменшив імпорт такої продукції на 38,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Eurostat.

Витрати на імпорт російської продукції становили €93,21 млн, що на 23,5% менше у порівнянні з жовтнем, та на 43,5% - у порівнянні з листопадом 2022-го.

Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати - 83% від загального обсягу поставок. При цьому більшу частину напівфабрикатів російського виробництва було спрямовано до Бельгії. Також рф експортувала до ЄС чавун та феросплави. 

Таким чином, попри запроваджені проти Росії санкції, гірничо-металургійний комплекс РФ продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до Євросоюзу. І хоча показники значно зменшились порівняно з 2022 роком, поставки поки залишаються на високому рівні.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки і фактично послабив раніше введені обмеження. 

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