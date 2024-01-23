Россия продолжает зарабатывать миллионы на экспорте металлопродукции в ЕС

Расходы на импорт российской продукции составили €93,21 млн, что на 23,5% меньше по сравнению с октябрем и на 43,5% - по сравнению с ноябрем 2022-го.

Основная доля импорта приходится на полуфабрикаты - 83% от общего объема поставок. При этом большая часть полуфабрикатов российского производства была направлена в Бельгию. Также Россия экспортировала в ЕС чугун и ферросплавы.

Таким образом, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели значительно снизились по сравнению с 2022 годом, поставки пока остаются на высоком уровне.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года и фактически ослабил ранее введенные ограничения.