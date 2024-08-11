Росія продовжує втрачати території: карта "курського прориву" на вечір 11 серпня

Зокрема, повідомлення Міноборони Росії, російських військових блогів та дані супутникових знімків НАСА свідчать про те, що у Суджанському районі бойові дії велися приблизно на тій самій площі, що й у суботу. При цьому російська влада визнала, що ЗСУ здійснили рейд до сусіднього Бєловського району.

Загальна площа, на якій точилися бойові дії в неділю, становила до 720 квадратних кілометрів. Це на 70 квадратних кілометрів більше, ніж на день раніше.

Як повідомляється, найвіддаленіша від кордону точка, де проходили бої - село Загальний Колодязь у Коренівському районі (28 км до кордону та всі 9 км від дороги "Льгов-Рильськ"). У російському Міноборони заявили, що там було зупинено "мобільні групи противника на бронетехніці", які намагалися прорватися вглиб РФ.

Згідно з заявою Міноборони РФ, до райцентру Коренево російські військові обстріляли десантно-штурмову бригаду. Там супутники NASA зафіксували пожежі.

Найзахіднішою точною, де точилися бої, виявився район села Толпіно. У ньому, а також у селі Журавлі, згідно з прес-релізом Міноборони РФ, точилися бої з "мобільними групами противника на бронетехніці".

У східній точці бойових дій, у селі Мартинівка, у неділю знову точилися бої. Згідно з повідомленням "Рибаря", вранці українські військові провели серію атак на позиції російської армії. Хоча раніше повідомлялося, що в суботу війська РФ відбили це село.

Найпівденніше бої точилися в Білівському районі, де українські сили провели рейд углиб російської території. ЗСУ пройшли через кордон у районі хутора Кучерів. Про це свідчать аналіз ISW та "Радіо Свободи", а також супутникові знімки НАСА, які зафіксували пожежі у цьому районі. Російські Міноборони прозвітували про знищення двох танків, бронемашини, автомобілів з боєприпасами в районі села Озерки та хутора Іванівський.