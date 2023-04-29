Росія продовжує виготовляти ракети, але повільними темпами, - Ігнат

Росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, адже це високотехнологічна зброя і для її виготовлення потрібен час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ми знаємо, що небагато ракет залишилося у росіян, хоча вони продовжують їх виготовляти. Ті рештки, які були під час крайніх ударів знайдені, свідчать про те, що це свіжі ракети, виготовлялися вони й восени, є і зимові варіанти запчастин", - сказав Ігнат.
За його словами, Росія продовжує випускати ракети, але темпи виробництва невисокі, бо "це високотехнологічна зброя, і вона швидко не виробляється".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, скільки ще в Росії залишається ракет, чи встигає агресор поповнювати "відстріляне" та чи зможе українська ППО згодом відбивати всі ворожі удари.
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