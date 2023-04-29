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Россия продолжает производить ракеты, но медленными темпами, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, ведь это высокотехнологичное оружие и для его изготовления нужно время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, производились они и осенью, есть и зимние варианты запчастей", - сказал Игнат.

По его словам, Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, потому что "это высокотехнологичное оружие, и оно быстро не производится".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, сколько еще в России остается ракет, успевает ли агрессор пополнять "отстрелянное" и сможет ли украинская ПВО впоследствии отбивать все вражеские удары.

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