Россия продолжает производить ракеты, но медленными темпами, - Игнат

Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, ведь это высокотехнологичное оружие и для его изготовления нужно время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что немного ракет осталось у россиян, хотя они продолжают их производить. Те остатки, которые были найдены во время крайних ударов, свидетельствуют о том, что это свежие ракеты, производились они и осенью, есть и зимние варианты запчастей", - сказал Игнат.

По его словам, Россия продолжает выпускать ракеты, но темпы производства невысокие, потому что "это высокотехнологичное оружие, и оно быстро не производится".