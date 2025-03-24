Росія продовжує тримати ракетоносії в Чорному морі: який залп "Калібрів"

Зранку, 24 березня, Росія продовжує утримувати ракетоносій в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00 в Чорному морі перебуває три російські кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.
Водночас в Азовському морі ворожих суден немає. Однак чотири кораблі зафіксовано у Середземному морі, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росія прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, минулого ранку військові фіксували ідентичну кількість кораблів. Зокрема, в Чорному морі три ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів", а в Середземному чотири кораблі, три з яких носії крилатих ракети типу "Калібр" із загальним залпом до 26 одиниць.
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