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Росія продовжує тримати ракетоносії в Чорному морі: який залп "Калібрів"

Фото: сьогодні ворожі судна відсутні лише в Азовському морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 24 березня, Росія продовжує утримувати ракетоносій в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України поки не зникла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00 в Чорному морі перебуває три російські кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожих суден немає. Однак чотири кораблі зафіксовано у Середземному морі, три з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росія прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 13 суден, з них 11 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря 6 суден, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

У ВМС додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, минулого ранку військові фіксували ідентичну кількість кораблів. Зокрема, в Чорному морі три ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів", а в Середземному чотири кораблі, три з яких носії крилатих ракети типу "Калібр" із загальним залпом до 26 одиниць.

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