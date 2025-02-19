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Росія продовжує тримати корабель у Чорному морі: у ВМС відповіли, чи є загроза обстрілу

Фото: ворожі кораблі зафіксували ще й у Середземному морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 19 лютого, у Чорному морі зафіксовано один корабель Російської Федерації. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі немає жодного судна росіян, як і минулої доби.

Однак ворожі кораблі продовжують перебувати в Середземному морі. Цього зранку військові зафіксували там 4 судна, з яких 3 є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Цілі використання кораблів РФ в інших точках світу

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Сили безпеки і оборони України отримали інформацію про маршрути, вантажі, а також порти обслуговування російських кораблів, на бортах яких вивозять зброю із Сирії. Зокрема, до операції залучено підсанкційні судна. Рухи росіян почалися після того, як у Сирії впав режим Башара аль-Асада.

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