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Росія продовжує точкові атаки та розвідку південних регіонів України, - Сили оборони

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Упродовж дня, 13 липня, російські окупанти проводять точкові атаки та розвідку південних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони Півдня України.

Так, протягом дня протиповітряною обороною півдня України знищено два ворожих розвідувальних дрони "Орлан-10".

Крім того, військові зазначили, що росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості.

Як пишуть військові, під ворожим прицілом знову рекреаційна та прибережна зони.

"Це підступно та дуже небезпечно в той час, коли багато людей відпочивають біля моря", - наголосили у Силах оборони Півдня.

У відомстві закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги і оперативно переходити в укриття.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 липня, російські окупанти дронами атакували рятувальників, коли ті гасили пожежу в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є постраждалий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія будує уніфіковані шахти для пусків ракет типу "Калібр" і "Онікс".

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