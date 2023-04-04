Росія продовжує блокувати "зерновий коридор", але черги вдалося зменшити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал уряду.

За даними уряду, наразі спостерігається суттєве зменшення черг, що були умисно створені Росією під час інспекції та реєстрації суден, що проходять Босфор в рамках "зернового коридору".

"Вже зараз спостерігаємо скорочення черги від 150 суден до 90 на вхід та вихід. Звісно цей показник "скорочення черги" є результатом синергії бізнесу та держави, але це не може задовольнити потребу портів та терміналів, яка складає близько 40 суден на добу", - йдеться в заяві.

На цей час головною проблемою утворення черг з суден досі залишається деструктивна позиція РФ у проходженні інспекцій у Спільному координаційному центрі.

"Російська сторона продовжує планомірно та безпідставно гальмувати інспекцію суден та їх реєстрацію на участь у "зерновій ініціативі". Щодня відбувається в середньому 5-6 інспекцій з 10 запланованих. Так в березні було затверджено всіма сторонами СКЦ здійснити 303 інспекції, але відбулось лише 168", - додали в уряді.

В результаті таких дій зі сторони РФ завантаженість українських портів впала до 30-35%. Крім того, було недоекспортовано майже 15 млн тонн продовольчих вантажів.

"Вантажовласники та українські аграрії зазнають значних збитків, а нужденні країни світу не отримали вчасно необхідне українське збіжжя", - йдеться в заяві.

Проте процес проходження суден через Босфор вдається оптимізувати, зокрема

завдяки вдосконаленню роботи електронної черги;

запровадженню онлайн чатів;

регулярним нарадам з портовими операторами та бізнес спільнотою;

онлайн моніторингом проходження судном інспекції;

щоденному оновленню інформації на сайті АМПУ.

Нагадаємо, нещодавно Україна досягла домовленостей з Туреччиною та ООН про продовження зернової угоди на 120 днів.

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