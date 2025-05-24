Росія продовжує атаки по всій лінії фронту: Генштаб показав нові карти боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Російські війська посилили удари на всіх основних напрямках, застосовуючи ракети, авіацію, дрони-камікадзе та артилерію.

Ворог завдав:

4 ракетних удари (6 ракет),

(6 ракет), 77 авіаударів із застосуванням 130 керованих авіабомб (КАБ) ,

із застосуванням , 5837 обстрілів , зокрема 130 - з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ,

, зокрема - з , використав 2997 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запсілля Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Довга Балка Донецької області; Новопавлівка, Межова Дніпропетровської області; Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Миколаївка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Відповідь ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація за напрямками

Харківський напрямок. Противник п’ять разів намагався прорвати оборону ЗСУ у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та Дворічної.

Куп’янський напрямок. Українські захисники відбили п’ять атак ворога у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 16 штурмових дій противника поблизу Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини, Торського, Греківки, Ямполівки, а також у напрямках Григорівки та Білогорівки.

Краматорський напрямок. Ворог здійснив чотири атаки поблизу Курдюмівки, а також у напрямках Білої Гори та Предтечиного.

Торецький напрямок. Противник 21 раз намагався штурмувати позиції ЗСУ біля Романівки, Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька.

Покровський напрямок. ЗСУ відбили 61 штурмову дію в районах Шевченка Першого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки, Троїцького, Котлярівки та Андріївки.

Новопавлівський напрямок. Окупанти 30 разів атакували позиції українських захисників поблизу Новополя, Зеленого Поля, Вільного Поля, Багатиря, Веселого, Бурлацького та у напрямку Одрадного.

Оріхівський напрямок. Ворог п’ять разів намагався прорвати оборону в районах Степового та Новоданилівки.

Придніпровський напрямок. Окупанти здійснили дві спроби наступу, які були безуспішними.

Курський напрямок. Сили оборони стримують загарбника, який за добу завдав 8 авіаударів (12 КАБ), здійснив 281 обстріл, з яких 13 - із РСЗВ, та провів 43 штурмові дії.

Сіверський та Гуляйпільський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.