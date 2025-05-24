Россия продолжает атаки по всей линии фронта: Генштаб показал новые карты боев
Российские войска активизировали атаки вдоль всей линии фронта. Генштаб ВСУ обнародовал обновленные карты боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Российские войска усилили удары на всех основных направлениях, применяя ракеты, авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию.
Враг нанес:
- 4 ракетных удара (6 ракет),
- 77 авиаударов с применением 130 управляемых авиабомб (КАБ),
- 5837 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня (РСЗО),
- использовал 2997 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запселье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Длинная Балка Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Николаевка, Одрадокаменка Херсонской области.
Ответ ВСУ
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект противника.
Ситуация по направлениям
Харьковское направление. Противник пять раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и Двуречной.
Купянское направление. Украинские защитники отбили пять атак врага в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.
Лиманское направление. 16 штурмовых действий противника зафиксировано вблизи Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского, Грековки, Ямполовки, а также в направлениях Григорьевки и Белогоровки.
Краматорское направление. Враг совершил четыре атаки вблизи Курдюмовки, а также в направлениях Белой Горы и Предтечино.
Торецкое направление. 21 раз противник пытался штурмовать позиции ВСУ у Романовки, Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка.
Покровское направление. ВСУ отбили 61 штурмовое действие в районах Шевченко Первого, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Лисовки, Удачного, Новониколаевки, Троицкого, Котляровки и Андреевки.
Новопавловское направление. 30 раз оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи Новополя, Зеленого Поля, Свободного Поля, Багатира, Веселого, Бурлацкого и в направлении Отрадного.
Ореховское направление. Враг пять раз пытался прорвать оборону в районах Степного и Новоданиловки.
Приднепровское направление. Оккупанты осуществили две попытки наступления, которые были безуспешными.
Курское направление. Силы обороны сдерживают захватчика, который за сутки нанес 8 авиаударов (12 КАБ), совершил 281 обстрел, из которых 13 - из РСЗО, и провел 43 штурмовых действия.
Северское и Гуляйпольское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек.
Также украинские воины обезвредили 11 танков, 47 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня, два средства ПВО, 232 БпЛА оперативно-тактического уровня, 232 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.
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