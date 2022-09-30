Росія продовжила заборону на польоти поблизу кордонів України

"Режим обмежень на виконання польотів в 11 аеропортів півдня та центральної частини Росії продовжено до 10 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Тимчасово обмежені польоти до аеропортів Анапи, Білгорода, Брянська, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курська, Липецька, Ростова-на-Дону, Сімферополя та Елісти.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз зняв заборону на постачання Росії товарів для авіації.

Крім того, Росія починає розбирати літаки на запчастини через західні санкції.

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