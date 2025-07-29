Росія призупинила експорт вітчизняного бензину: названо причини

Росія заборонила експорт бензину виробниками пального до кінця серпня. Причиною стало посилення сезонного техобслуговування, порушеного атаками дронів і санкціями Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і заяву уряду РФ в Telegram.

"Рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та проведення сільськогосподарських польових робіт", - йдеться у заяві уряду РФ.

Очікується, що ця заборона матиме обмежений вплив на світовий ринок нафтопродуктів.

Згідно з зібраними Bloomberg даними, експорт бензину з Росії зазвичай становить близько 100 тис. барелів на добу. Це менше 2% від загального обсягу світової морської торгівлі цим видом пального.

Агентство зазначає, що російський уряд намагається забезпечити достатню пропозицію пального на внутрішньому ринку в період відпусток, коли громадяни масово вирушають у подорожі, а аграрії - збирають врожай.

Деякі з ключових нафтопереробних заводів країни постраждали цього року внаслідок атак українських дронів, що змусило змінити графік технічного обслуговування.

Ці роботи можуть тривати довше, ніж планувалося спочатку, або ж їхній термін може змінюватися через затримки з постачанням обладнання, пов’язані із санкціями, повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра енергетики Сергія Цивільова.

Раніше уряд РФ уже припинила експорт бензину компаніями, які не є виробниками пального.