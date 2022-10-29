Росія призупиняє участь у зерновій угоді

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", - сказано у повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

Інформацію про призупинення участі у зерновій угоді підтвердили й у Міністерстві закордонних справ Росії.

Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав таке рішення росіян шантажем, який "є примітивним у всьому".

"Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадки про "брудну бомбу", з яких сміється весь світ. Вигадані теракти на власних об'єктах... Все надто просто і передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не доб'ються. І що їхній час добігає кінця", - підкреслив Єрмак.

Зазначимо, раніше росіяни вже неодноразово погрожували вийти з зернової угоди. Наприклад, президент РФ Володимир Путін заявляв, що це може статися, якщо з'ясується, що нібито "для вибуху на Кримському мосту було використано зерновози".