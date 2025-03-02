Росія прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР

У вірменському інформаційному просторі поширюється фейк, у якому звинувачують Головне управління розвідки Міністерства оборони України у нібито спробі ініціювати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Ця дезінформація активно поширюється через телеграм-канали, зокрема стверджується, що нова війна між двома країнами змусить Росію відкрити "другий фронт", що нібито сприятиме Україні.

Як основа для цієї інформаційної атаки була використана фейкова доповідь, нібито від ГУР МО України, адресована заступнику міністра оборони України Івану Гаврилюку.

У документі містяться численні грубі помилки, такі як "Їван" замість "Іван" та "СДР" замість "ЄДРПОУ", що вказує на його неавтентичність. Окрім того, документ не відповідає жодним вимогам офіційного оформлення документів України.

Ця інформаційна операція є частиною кампанії, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені, а також на погіршення відносин між Україною, Вірменією та Азербайджаном.

"Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора Росії", - зазначають у ГУР МОУ.