РФ разгоняет фейк, что Украина хочет разжечь войну между Азербайджаном и Арменией, - ГУР

В армянском информационном пространстве распространяется фейк, в котором обвиняют Главное управление разведки Министерства обороны Украины в якобы попытке инициировать или способствовать началу вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Эта дезинформация активно распространяется через телеграм-каналы, в частности утверждается, что новая война между двумя странами заставит Россию открыть "второй фронт", что якобы будет способствовать Украине.

В качестве основы для этой информационной атаки был использован фейковый доклад, якобы от ГУР МО Украины, адресованный заместителю министра обороны Украины Ивану Гаврилюку.

В документе содержатся многочисленные грубые ошибки, такие как "Иван" вместо "Иван" и "СДР" вместо "ЕГРПОУ", что указывает на его неаутентичность. Кроме того, документ не соответствует никаким требованиям официального оформления документов Украины.

Эта информационная операция является частью кампании, направленной на дискредитацию Украины на международной арене, а также на ухудшение отношений между Украиной, Арменией и Азербайджаном.

"Проведение указанной информационной операции направлено на дискредитацию Украины и ухудшение украинско-армянских и украинско-азербайджанских отношений, что выгодно прежде всего для государства-агрессора России", - отмечают в ГУР МОУ.