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Росія прагне розширити свою присутність на Близькому Сході та в Африці, - Пентагон

Фото: Росія прагне розширити свою присутність на Близькому Сході та в Африці (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія прагне нарощувати вплив на Близькому Сході, використовуючи Сирію як плацдарм, а також домагається розширення присутності в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Центрального командування ЗС США генерала Майкла Курила та голови Африканського командування ЗС США генерала Майкла Ленглі.

Зазначається, що Росія прагне активного розширення свого плацдарму впливу в регіоні. В Сирії перебуває понад 2,5 тис. військових РФ.

"Це включає збереження військової підтримки Сирії, що є незамінним для президента Сирії Башара Асада і впливає на сусідні з нею країни", - сказав Курила.

Ленглі пояснив, що Росія розширює свої дії в Африці, зокрема по лінії ПВК "Вагнера". РФ ігнорує інтереси Африки, відмовляючи в паливі та продовольстві для отримання політичного впливу, не повною мірою виконує зобов'язання щодо постачання військової техніки та у сфері безпеки, а також використовує існуючі суперечності для поширення впливу.

Нагадаємо, що ситуація в Україні стала складнішою для ПВК "Вагнера", тому Євген Пригожин хоче перекинути найманців до Африки.

Міністерство фінансів США планує звернутися до країн Африки з посланням, що чим раніше Росія припинить війну в Україні, то краще для них.

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