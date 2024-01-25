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Росія повинна відчувати, що Європа зберігає готовність захищати свою єдність, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має відчувати, що Європа не відмовиться від своєї ідеї зберігати та захищати свою єдність.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

За словами президента, наразі Україна має зберігати впевненість у своїх партнерах. Зокрема мова про Європейський союз.

"Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність.", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що українці мають відчути на собі  конкретні результати зовнішньополітичної діяльності країни.

"Зараз соціальна ситуація в Україні базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей", - підкреслив він.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ України до Європейського союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.

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