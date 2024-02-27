Росія постійно обстрілює енергооб’єкти у прифронтових регіонах, - Міненерго

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Світлану Гринчук.

"Сумщина, як і інші прифронтові регіони, такі як Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина, Донеччина та інші - постійно знаходяться під російськими обстрілами. Практично кожного дня ми маємо певні пошкодження як ліній електропередач, так і об'єктів генерації", - сказала вона.

Замміністра зауважила, що після останнього обстрілу на Сумщині енергетикам вдалось повернути світло 2 тис. людей. Однак після цього без світла ще залишалося 63 населених пункти, або майже 4 тис. споживачів.

"Це ситуація не тільки з Сумщиною, як я вже сказала, а з усіма прифронтовими регіонами і періодично за весь цей період збройної агресії Росії, період атак росіян на енергосистему, в нас десь понад 360 населених пунктів знаходяться без електропостачання", - підкреслила Гринчук.

Вона додала, що через небезпеку енергетики співпрацюють з військовими і тільки з їх дозволу починають проводити ремонтні роботи.

Нещодавно окупанти атакували одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК, внаслідок чого було поранено 9 енергетиків.

Загалом цієї зими окупанти вже понад 40 разів атакували ТЕС компанії.