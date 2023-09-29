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Росія постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії

Фото: Даніель Петреску (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія активно і постійно глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що породжує ризик зіткнень.

Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

За його словами, Румунія і НАТО мають готуватися до тривалого протистояння з режимом у РФ.

"Війна повернулася в Європу. Це війна, обрана Росією, яка для України є війною за національне виживання і боротьбою за західні цінності. Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських атак", - сказав Петреску.

Він уточнив, що Румунія дуже добре відчуває це протистояння, особливо на східному фланзі НАТО і особливо в Чорному морі. 

Росія може атакувати інфраструктуру Румунії

Генерал додав, що війна Російської Федерації проти України фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн.

"Звідси ракети запускаються в бік України, по її цивільній або військовій інфраструктурі. Регіон став ареною дедалі частіших військових дій, морських інцидентів і дій, що обмежують вільне пересування суден", - додав румунський генерал. 

Петреску сказав, що існує постійний ризик, пов'язаний зі зростаючою ймовірністю інцидентів на кордоні НАТО. Також РФ може атакувати інфраструктуру Румунії або комерційні судна в територіальних водах Румунії.

Румунії треба буде робити вкладатися в оборонну сферу

Начальник штабу армії заявив, що в цьому контексті Румунії доведеться мати підхід, який призведе до підвищення стійкості румунського суспільства перед обличчям нових загроз.

Йдеться про присутність військ НАТО в Румунії, також важливо буде виділити додаткові фінанси на оборону і розвивати програми національної оборони.

Що цьому передувало

У ніч проти 4 вересня, коли росіяни атакували Одеську область, уламки російського "Шахеда" впали на території Румунії.

Пізніше в Румунії ще двічі знаходили уламки російських безпілотників, які атакували портову інфраструктуру України.

А наприкінці квітня поблизу польського міста Бидгощ виявили уламки об'єкта, схожого на ракету. ЗМІ зазначали, що на ньому були написи російською мовою.

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