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Россия постоянно глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии

Фото: Даниэль Петреску (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в территориальных водах Румынии, что порождает риск столкновений.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Вооруженных сил Румынии Даниэль Петреску, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.

По его словам, Румыния и НАТО должны готовиться к длительному противостоянию с режимом в РФ.

"Война вернулась в Европу. Это война, выбранная Россией, которая для Украины является войной за национальное выживание и борьбой за западные ценности. Мы не видим конца этой войны сейчас, и хотя мы восхищаемся стойкостью украинского общества перед лицом российских атак", - сказал Петреску.

Он уточнил, что Румыния очень хорошо чувствует это противостояние, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в Черном море.

Россия может атаковать инфраструктуру Румынии

Генерал добавил, что война Российской Федерации против Украины фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран.

"Отсюда ракеты запускаются в сторону Украины, по ее гражданской или военной инфраструктуре. Регион стал ареной участившихся военных действий, морских инцидентов и действий, ограничивающих свободное передвижение судов", - добавил румынский генерал. 

Петреску сказал, что существует постоянный риск, связанный с растущей вероятностью инцидентов на границе НАТО. Также РФ может атаковать инфраструктуру Румынии или коммерческие суда в территориальных водах Румынии.

Румынии нужно будет делать вкладываться в оборонную сферу

Начальник штаба армии заявил, что в этом контексте Румынии придется иметь подход, который приведет к повышению устойчивости румынского общества перед лицом новых угроз.

Речь идет о присутствии войск НАТО в Румынии, также важно будет выделить дополнительные финансы на оборону и развивать программы национальной обороны.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, когда россияне атаковали Одесскую область, обломки российского "Шахеда" упали на территории Румынии.

Позже в Румынии еще дважды находили обломки российских беспилотников, атаковавших портовую инфраструктуру Украины.

А в конце апреля вблизи польского города Быдгощ обнаружили обломки объекта, похожего на ракету. СМИ отмечали, что на нем были надписи на русском языке.

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