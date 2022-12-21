Росія посилює військову присутність в Арктиці, - CNN

Як пише видання, такі висновки були зроблені після перегляду супутникових знімків, отриманих CNN від компанії Maxar Technologies, де показано цілу низку російських радіолокаційних баз та злітно-посадкових смуг, удосконалених за останній рік.

"Арктичний регіон давно є ключовим для нафтогазового сектору Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі є значна частина сучасної ядерної зброї та підводних човнів", - пише видання.

CNN нагадало, що Арктика життєво важлива для Росії ще й тому, що її льоди, які тануть дедалі швидше, відкривають нові морські шляхи з південно-східної Азії до Європи, формуючи набагато коротший шлях уздовж російського узбережжя.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив CNN, що нещодавня напруженість змусила альянс "подвоїти свою присутність на півночі" у відповідь.

"Найкоротший шлях із Росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Отже, стратегічна важливість цих районів не змінилася через війну в Україні. Тож, ми бачимо, що Росія знову відкриває старі радянські бази, військові об'єкти", - прокоментував Столтенберг.

Водночас війна в Україні посилила присутність НАТО у регіоні. Щойно Фінляндія та Швеція приєднаються до альянсу, сім із восьми арктичних держав стануть членами НАТО. Проте, за словами генсекретаря блоку, країни НАТО дедалі більше турбують потенційні диверсії проти нафтової та газової інфраструктури Норвегії. Наразі російська енергетика перебуває під санкціями, але норвезький природний газ становить понад 20% постачань до Європи, згідно з деякими аналітичними даними.

"Після диверсії в Балтійському морі ми подвоїли нашу присутність з кораблями, підводними човнами, морськими патрульними літаками в Балтійському та Північному морях, частково для моніторингу, для кращої ситуаційної обізнаності, але також для того, щоб надіслати меседж Росії про стримування та готовність захистити цю критичну інфраструктуру", - констатував Столтенберг.