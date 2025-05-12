Росія посилює ППО в Криму, жертвуючи іншими напрямками: ВМС назвали причину

Росія насичує тимчасово окупований Крим системами протиповітряної оборони в спробах збереження контролю над півостровом. Через це страждають деякі регіони РФ.
Про це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, Крим досить щільно насичений системами протиповітряної оборони.
"Іноді це виглядає навіть трохи дивно - для нас, не для них - тому що реальна щільність прикриття в Криму вища, ніж на багатьох інших ділянках, зокрема на території самої Росії", - наголосив Плетенчук.
Він уточнив, що для росіян Крим має велике як логістичне, так і символічне значення.
Плетенчук зазначив, що українські воїни знищували і продовжують знищувати ворожі системи ППО на півострові.
Представник ВМС звернув увагу, що в умовах санкцій Росія змушена добувати електронну базу для своїх систем ППО, і в агресора "є з цим проблеми".
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, вранці Генштаб ЗСУ доповів, що українським воїнам вдалося знищити ще три засоби протиповітряної оборони росіян.
На якому саме напрямку це сталося - військове командування не уточнило.
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