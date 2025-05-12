Росія посилює ППО в Криму, жертвуючи іншими напрямками: ВМС назвали причину
Росія насичує тимчасово окупований Крим системами протиповітряної оборони в спробах збереження контролю над півостровом. Через це страждають деякі регіони РФ.
Про це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, Крим досить щільно насичений системами протиповітряної оборони.
"Іноді це виглядає навіть трохи дивно - для нас, не для них - тому що реальна щільність прикриття в Криму вища, ніж на багатьох інших ділянках, зокрема на території самої Росії", - наголосив Плетенчук.
Він уточнив, що для росіян Крим має велике як логістичне, так і символічне значення.
Плетенчук зазначив, що українські воїни знищували і продовжують знищувати ворожі системи ППО на півострові.
Представник ВМС звернув увагу, що в умовах санкцій Росія змушена добувати електронну базу для своїх систем ППО, і в агресора "є з цим проблеми".
Успішна робота українських воїнів
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, вранці Генштаб ЗСУ доповів, що українським воїнам вдалося знищити ще три засоби протиповітряної оборони росіян.
На якому саме напрямку це сталося - військове командування не уточнило.
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