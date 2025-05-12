ua en ru
Пн, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія посилює ППО в Криму, жертвуючи іншими напрямками: ВМС назвали причину

Понеділок 12 травня 2025 22:48
UA EN RU
Росія посилює ППО в Криму, жертвуючи іншими напрямками: ВМС назвали причину Ілюстративне фото: Росія розміщує у Криму більше ППО, ніж в інших місцях (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росія насичує тимчасово окупований Крим системами протиповітряної оборони в спробах збереження контролю над півостровом. Через це страждають деякі регіони РФ.

Про це заявив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, Крим досить щільно насичений системами протиповітряної оборони.

"Іноді це виглядає навіть трохи дивно - для нас, не для них - тому що реальна щільність прикриття в Криму вища, ніж на багатьох інших ділянках, зокрема на території самої Росії", - наголосив Плетенчук.

Він уточнив, що для росіян Крим має велике як логістичне, так і символічне значення.

Плетенчук зазначив, що українські воїни знищували і продовжують знищувати ворожі системи ППО на півострові.

Представник ВМС звернув увагу, що в умовах санкцій Росія змушена добувати електронну базу для своїх систем ППО, і в агресора "є з цим проблеми".

Успішна робота українських воїнів

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, вранці Генштаб ЗСУ доповів, що українським воїнам вдалося знищити ще три засоби протиповітряної оборони росіян.

На якому саме напрямку це сталося - військове командування не уточнило.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим ППО ВМС України Війна в Україні
NEWS
Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
Польські перевізники почали блокаду кордону з Україною: як змінився рух у пунктах пропуску
DAILY
Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу