Россия усиливает ПВО в Крыму, жертвуя другими направлениями: ВМС назвали причину
Россия насыщает временно оккупированный Крым системами противовоздушной обороны в попытках сохранения контроля над полуостровом. Из-за этого страдают некоторые регионы РФ.
Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, Крым достаточно плотно насыщен системами противовоздушной обороны.
"Иногда это выглядит даже немного странно - для нас, не для них - потому что реальная плотность прикрытия в Крыму выше, чем на многих других участках, в том числе на территории самой России", - подчеркнул Плетенчук.
Он уточнил, что для россиян Крым имеет большое как логистическое, так и символическое значение.
Плетенчук отметил, что украинские воины уничтожали и продолжают уничтожать вражеские системы ПВО на полуострове.
Представитель ВМС обратил внимание, что в условиях санкций Россия вынуждена добывать электронную базу для своих систем ПВО, и у агрессора "есть с этим проблемы".
Успешная работа украинских воинов
Напомним, сегодня, 12 мая, утром Генштаб ВСУ доложил, что украинским воинам удалось уничтожить еще три средства противовоздушной обороны россиян.
На каком именно направлении это произошло - военное командование не уточнило.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.