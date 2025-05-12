Россия усиливает ПВО в Крыму, жертвуя другими направлениями: ВМС назвали причину

Россия насыщает временно оккупированный Крым системами противовоздушной обороны в попытках сохранения контроля над полуостровом. Из-за этого страдают некоторые регионы РФ.

Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, Крым достаточно плотно насыщен системами противовоздушной обороны.

"Иногда это выглядит даже немного странно - для нас, не для них - потому что реальная плотность прикрытия в Крыму выше, чем на многих других участках, в том числе на территории самой России", - подчеркнул Плетенчук.

Он уточнил, что для россиян Крым имеет большое как логистическое, так и символическое значение.

Плетенчук отметил, что украинские воины уничтожали и продолжают уничтожать вражеские системы ПВО на полуострове.

Представитель ВМС обратил внимание, что в условиях санкций Россия вынуждена добывать электронную базу для своих систем ПВО, и у агрессора "есть с этим проблемы".