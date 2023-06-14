Росія посилює оборону бази флоту у Севастополі бойовими дельфінами, - ЗМІ

За інформацією видання, Росія могла подвоїти кількість бойових дельфінів, що охороняють Севастопольську бухту. Це може бути пов'язане з тим, що окупанти "побоюються загрози атаки з боку спецпідрозділів України".

Фото: багаторівнева оборона Севастопольської бухти (navalnews.com)

"Аналіз показує, що кількість тварин (мова про бойових дельфінів - ред.) збільшилася з 3-4 до 6-7", - уточнюють журналісти.

Таким чином, уточнює Naval News, патрулювання акваторії навколо Севастопольської бухти почастішало і тепер охоплює велику площу. Головна мета таких патрулів - захистити флот від водолазів, які можуть спробувати провести атаку.

У виданні повідомляють, що бойові дельфіни - частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Туди також входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери і не тільки.

"Росія розмістила навчених тварин на позиціях з північного боку входу в гавань на початку вторгнення 2022 року. Неподалік міста вже існував тренувальний центр для дельфінів і білух, створений ще за радянських часів", - пишуть журналісти.

Використання бойових дельфінів Росією

Зазначимо, раніше ЗМІ вже писали про те, що Росія у своїй обороні стратегічних об'єктів використовує бойових дельфінів.

Зокрема, видання "Медуза" повідомляло, що такі дельфіни, яких взяли з океанаріумів у Криму, охороняють Кримський міст. Там вони мають шукати потенційні загрози на глибині до 60 метрів.