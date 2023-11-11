UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія посилює мілітаризацію історії, - розвідка Британії

Фото: Росія посилює мілітаризацію історії й прищеплює антизахідні настрої населенню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація посилює мілітаризацію історії та прищеплює своєму народу антизахідні настрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

"Про "історичну єдність" росіян й українців

Нещодавно Державне архівне агентство Росії оприлюднило збірник документів "Про історичну єдність росіян й українців". Збірник починається зі статті диктатора Володимира Путіна щодо цієї теми, яка була опублікована ще в липні 2021 року. Після цього йде звернення голови Кремля щодо ситуації в Україн, яку він оголосив 21 лютого 2022 року незадовго до свого злочинного вторгнення. 

"У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу", - пише пресслужба додавши, що документи супроводжуються коментарями диктатора. 

 Про історію російсько-польських відносин

Також минулого тижня заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв оприлюднив статтю про історію російсько-польских відносин. В ній він звинуватив Польщу в агресивній "русофобії" та попередив країну про те, що це може нібито призвести до "знищення польської державності". За його словами Росія та Білорусь "здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності". 

Росія посилює мілітаризацію історії 

"Посилюється мілітаризація історії з боку російського керівництва, спрямована на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування його безпосередніх західних сусідів", - додає розвідка. 

Пропаганда Росії

Варто пояснити, що Російська Федерація активно займається поширенням власної пропаганди не лише на своїй території. Терористи витрачають мільйони доларів для поширення пропаганди на захоплених українських територіях, а також у багатьох країнах світу.

Терористи неодноразово намагались цинічно нівечити історію України, зокрема намагаються забруднювати мізки українським дітям, які наразі перебувають в окупації.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяВійна в Україні