Росія посилює мілітаризацію історії, - розвідка Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

"Про "історичну єдність" росіян й українців

Нещодавно Державне архівне агентство Росії оприлюднило збірник документів "Про історичну єдність росіян й українців". Збірник починається зі статті диктатора Володимира Путіна щодо цієї теми, яка була опублікована ще в липні 2021 року. Після цього йде звернення голови Кремля щодо ситуації в Україн, яку він оголосив 21 лютого 2022 року незадовго до свого злочинного вторгнення.

"У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу", - пише пресслужба додавши, що документи супроводжуються коментарями диктатора.

Про історію російсько-польських відносин

Також минулого тижня заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв оприлюднив статтю про історію російсько-польских відносин. В ній він звинуватив Польщу в агресивній "русофобії" та попередив країну про те, що це може нібито призвести до "знищення польської державності". За його словами Росія та Білорусь "здатні надати адекватну військову відповідь у разі необхідності".

Росія посилює мілітаризацію історії

"Посилюється мілітаризація історії з боку російського керівництва, спрямована на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування його безпосередніх західних сусідів", - додає розвідка.

Пропаганда Росії

Варто пояснити, що Російська Федерація активно займається поширенням власної пропаганди не лише на своїй території. Терористи витрачають мільйони доларів для поширення пропаганди на захоплених українських територіях, а також у багатьох країнах світу.

Терористи неодноразово намагались цинічно нівечити історію України, зокрема намагаються забруднювати мізки українським дітям, які наразі перебувають в окупації.