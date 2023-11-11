Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии.

"Об "историческом единстве" русских и украинцев

Недавно Государственное архивное агентство России обнародовало сборник документов "Об историческом единстве русских и украинцев". Сборник начинается со статьи диктатора Владимира Путина по этой теме, которая была опубликована еще в июле 2021 года. После этого идет обращение главы Кремля по ситуации в Украине, которое он объявил 21 февраля 2022 года незадолго до своего преступного вторжения.

"В книге представлено 242 документа, начиная с 11 века и заканчивая 20 веком, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и подтверждают утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийское" государство", - пишет пресс-служба добавив, что документы сопровождаются комментариями диктатора.

Об истории российско-польских отношений

Также на прошлой неделе заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев обнародовал статью об истории российско-польских отношений. В ней он обвинил Польшу в агрессивной "русофобии" и предупредил страну о том, что это может якобы привести к "уничтожению польской государственности". По его словам Россия и Беларусь "способны предоставить адекватный военный ответ в случае необходимости".

Россия усиливает милитаризацию истории

"Усиливается милитаризация истории со стороны российского руководства, направленная на привитие антизападных настроений российскому населению и запугивание его непосредственных западных соседей", - добавляет разведка.

Пропаганда России

Стоит объяснить, что Российская Федерация активно занимается распространением собственной пропаганды не только на своей территории. Террористы тратят миллионы долларов для распространения пропаганды на захваченных украинских территориях, а также во многих странах мира.

Террористы неоднократно пытались цинично калечить историю Украины, в частности пытаются загрязнять мозги украинским детям, которые сейчас находятся в оккупации.