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Росія посилює боєздатність Росгвардії, залучає інші ПВК й не тільки, - розвідка Британії

Неділя 07 січня 2024 10:31
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Росія посилює боєздатність Росгвардії, залучає інші ПВК й не тільки, - розвідка Британії Фото: Росія посилює боєздатність Росгвардії, залучає інші ПВК й не тільки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росгвардія посилює свої ресурси, а також особовий склад. Залучає приватні військові компанії й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розвідки Британії.

Як пише розвідка, Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад внаслідок потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії через війну проти України. Зокрема:

  • 3 жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи ПВК "Вагнера";
  • 3 січня 2024 року до складу увійшов батальйон "Восток" так званої "ДНР";
  • наразі Росія працює над тим, щоб розформувати угруповування "Каскад", яке спеціалізується на операціях з використанням безпілотників. Його також планують залучити до Росгвардії.

"У липні 2023 року Державна Дума Росії дозволила Росгвардії використовувати більш важке озброєння. Нові можливості, разом з поповненням її досвідченими ветеранами з інших груп, ймовірно, означатимуть значне підвищення боєздатності", - пише розвідка.

Національна гвардія Росії

Росгвардія є військовим формуванням Росії, яке прямо підпорядковується диктатору Володимиру Путіну.

Країна-терорист залучала Росгвардію й під час повномасштабної війни проти України. Зазвичай терористів перекидають на тимчасово окуповані території для патрулювання й підтримання окупаційного порядку.

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