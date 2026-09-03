Росія посилює атаки: Зеленський заявив про нову ескалацію

Глава держави повідомив, що в Одесі продовжують працювати необхідні служби на місці влучення дрону до житлової багатоповерхівки. Через пошкодження квартир з 10 по 17 поверх постраждали 17 осіб, серед них троє дітей.

Роботи з ліквідації наслідків російської атаки також продовжуються в Обухівському та Бориспільському районах. Певна кількість рятувальників ДСНС задіяна у гасінні пожежі на складі фармацевтичної компанії.

Удари були зафіксовані по Нікополю, Херсону, Сумам, Запоріжжю та Хмельницькому. Усього руйнування за одну ніч зафіксовано у 13 областях.

Фото: Telegram-канал президента України Володимира Зеленського

Росія знайшла нову ескалацію

Зеленський окремо звернув увагу на загрозу застосування російських реактивних дронів. Президент зазначив, що через неї повітряні тривоги у багатьох містах та громадах практично не припиняються.

"У багатьох містах та громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів. Ворог не ходив у відпустку - росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україні необхідно посилити реагування та протидію російським атакам. Зокрема, йдеться про прискорення європейського виробництва засобів захисту, насамперед протиповітряної оборони.

Потрібна сильніша ППО

Зеленський наголосив на необхідності розвитку як протиракетної, так і антидронової оборони. За його словами, Європа здатна бути самодостатньою та сильною, а вже виконана за попередні роки робота створює для цього основу.

Президент також повідомив, що Україна щодня продовжує роботу із партнерами над новими оборонними пакетами. Зеленський подякував усім, хто працює над спільним захистом та допомагає Україні.